Сироткин: максимальная скорость, с которой ехал на трассе? 360-370 км/ч

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин рассказал, с какой максимальной скоростью он двигался по трассе за все годы гоночной карьеры.

«Максимальная скорость, с которой ехал на трассе? Наверное, 360-370 км/ч. Но это воспринимается немного иначе, это не пугающая цифра. Это просто один из параметров показателя на круге. И это не ключевой параметр», — сказал россиянин в преддверии поединка регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Реал».

Также спортсмен упомянул о новом этапе в карьере. В 2019 году он выступит в чемпионате WEC.

«После сезона в Формуле-1 для меня это будет новый опыт. Это одно из важных направлений в моей карьере, и это важно будет для SMP Racing, у нас есть своя машина — BR1. Что касается Формулы-1, то чувствую, что там я не всё сделал. Надеюсь, что возможности вернуться представятся и мы со своей стороны ими воспользуемся», — завершил россиянин.