Штайнер: в споре о распределении призовых «Форс Индия» продвижения нет

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как развивается ситуация с решением о распределении призовых средств «Форс Индия», на которые претендует правопреемник индийскиой команды «Рэйсинг Поинт».

Напомним, в ходе минувшего сезона «Форс Индия» едва не обанкротилась и была спасена консорциумом, возглавляемым Лоуренсом Строллом. Команда получила название «Форс Индия Рэйсинг Поинт» и формально стала считаться новым участником чемпионата. Это подтвердили и в ФИА.

Руководство «Хаас», принимая во внимание это постановление, озаботилось вопросом распределения призовых. Новые команды не претендуют на выплаты до тех пор, пока не финишируют в топ-10 Кубка конструкторов в двух из трёх первых сезонах. Но ответа, что ждёт выплаты, полагающиеся «Форс Индия», всё ещё нет.

«Пока не было никаких обсуждений, и решения всё ещё нет. Давайте не будем говорить об этом сейчас. Поговорим об этом в другой раз», — приводит слова Штайнера RaceFans.