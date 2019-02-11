Производитель мобильных телефонов стал титульным спонсором команды «Уильямс»

Компания ROKiT стала титульным спонсором команды Формулы-1 «Уильямс», сообщает официальный сайт команды. Rokit специализируется на производстве мобильных телефонов и смартфонов.



О контракте было объявлено сегодня, 11 февраля, на презентации новой ливреи болида британской команды.



Напомним, что боевыми пилотами «Уильямса» в предстоящем сезоне станут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл. Для Кубицы этот сезон станет первым после аварии на ралли в 2011 году из-за которой он был вынужден приостановить свою карьеру — в той аварии Кубица получил серьёзные повреждения правой руки. Таким образом, предстоящий сезон для Кубицы станет первым боевым после восьмилетнего перерыва.



Для Джорджа Расселла же предстоящий сезон станет дебютным в чемпионате Формулы-1. В прошлом году он выступал в Формуле-2, где выиграл чемпионский титул, опередив в чемпионате двух других новичков сезона Формулы-1 — Ландо Норриса и Александра Албона.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию презентации «Уильямса».

«Уильямс» представил новую ливрею и титульного спонсора. Он подозрительный «Уильямс» показал на презентации новую ливрею и нового титульного спонсора. Придёт ли команда в себя после кошмара в 2018-м?