В «Мерседесе» рассказали, что хотели улучшить при создании болида W10

Технический директор Джеймс Эллисон рассказал о задачах, которые стояли при создании нового автомобиля команды W10.



«Внимательное изучение машины покажет, что это воплощение прежней концепции, которая была уточнена. Пусть даже минимальный вес был поднят на 10 килограммов, сокращение веса остаётся серьёзной задачей на нынешних машинах Ф-1. Мы разобрали все компоненты и подвергли агрессивному анализу в плане возможности уменьшить вес. С некоторыми компонентами удалось сделать гигантский шаг вперёд, убрав по полкило, с другими речь шла о нескольких граммах. но в целом каждая из таких побед добавляет несколько ценных килограммов, которые можно „потратить“ на аэродинамику, подвеску и силовой блок, чтобы поднять скорость.



Управляемость W09 стала большим улучшением по сравнению с довольно своеобразной W08. Мы смогли стать конкурентоспособными на трассах, где в прошлые годы были проблемы. Однако мы всё равно были не так хороши по сравнению с соперниками в сохранении скорости задних шин. Мы упорно работали над подвеской и аэродинамическими характеристиками, чтобы обеспечить машину, которая будет мягче к шинам — достаточно мягкой, чтобы, как мы надеемся, обеспечить конкурентоспособность во всех фазах гонки и на любой трассе», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».

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