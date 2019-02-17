Бинотто: «Феррари» потеряла полторы секунды из-за новых правил

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что изменения в регламенте скажутся на скорости болидов. По словам Бинотто, новый болид итальянской команды на полторы секунды с круга медленнее, чем прошлогодний.



«Наши ожидания были таковы, что мы потеряем 1,5 секунды с круга после тестов болида в аэродинамической трубе. Так и вышло, если судить по первым испытаниям. Новые машины стали тяжелее в сравнении с прошлым годом, а аэродинамика стала значительно проще, особенно если говорить о новом переднем крыле.



Теперь нам нужно понять, сколько из этих полутора секунд мы сможем отыграть в процессе разработки. Как складываются дела у других команд, станет понятно уже только на трассе», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.

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