Хорнер опроверг наличие проблем с вибрацией «Хонды» на «Ред Булл»

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер категорически опроверг сообщения, согласно которым его «конюшня» столкнулась с проблемами при использовали японских двигателей «Хонда». Ранее появилась информация, что «Ред Булл» не может использовать полную мощность мотора из-за серьёзной вибрации.



«Мы абсолютно не испытывали проблем с вибрацией в какой-либо момент тестов. Так что я не знаю, откуда это пошло. Red Bull Technology уже работала с интеграцией силовой установки на болид „Торо Россо“ в прошлом году, так что у компании немалые знания насчёт того, чего ожидать. Рабочие отношения и коммуникация с „Хондой“ на высоте. Интеграция двигателя в шасси была одной из лучших, если не лучшей из тех, какие я наблюдал», — приводит слова Хорнера RaceFans