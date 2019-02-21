Уикенс: моя цель — станцевать на свадьбе в сентябре

Гонщик серии IndyCar Роберт Уикенс продолжает реабилитацию после тяжёлой аварии. В своём «твиттере» он опубликовал пост, в котором рассказал о своей цели и продемонстрировал, как почти самостоятельно встаёт.

Напомним, что 19 августа 2018 года Уикенс попал в аварию на этапе в Поконо. Непосредственно с места аварии канадский гонщик был доставлен в больницу. Там у него диагностировали множественные переломы ног, перелом в области грудной клетки, а также повреждение позвоночника и спинного мозга. Вскоре после этого он был успешно прооперирован.

«Вчера было шесть месяцев с момента аварии. Я знал, что смогу сделать это в течение недели, но хотел удивить мою девушку. Одна из моих целей в восстановлении — станцевать на нашей свадьбе в сентябре. Это очень сильно повысило уверенность в том, что моя цель может стать реальностью», — написал Роберт.