Риккардо: наше время на бумаге выглядит хорошо

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал третий результат в заключительный день первой зимней тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне на автодроме «Каталунья».



«Мне всё более и более комфортно с каждым разом, когда я оказываюсь внутри машины. Мы не проехали сегодня с утра так много кругов, как планировали, но это тесты. Нас подкараулили мелкие проблемы, которые означали, что мы застряли внутри боксов. Наше время на бумаге выглядит хорошо, но невозможно быть уверенным относительно планов других команд, чтобы оценить будущие перспективы», — приводит слова Риккардо твиттер-аккаунт «Рено».

У команды Квята всё правда так хорошо? Обзор первых тестов Формулы-1 Если вы посмотрите на результаты, то «Рено» и «Торо Россо» лучше всех. Но настоящий фаворит, конечно же, другой.