Кубица: даже не знал, что Льюису пришлось заблокировать колёса

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал инцидент с Льюисом Хэмилтоном во время четвёртого дня тестов Формулы-1.



«Я пытался отъехать, но скороcть была слишком низкой. Я даже не знал, что Льюису пришлось заблокировать колёса. Я думал, что он использовал обочину, чтобы обогнать меня. Надеюсь, Льюис не слишком разозлился за этот инцидент.



Вообще, за рулём происходило много всего. Время от времени мне приходилось вносить изменения в рулевое управление», — приводит слова Роберта Кубицы Sport.pl.



Напомним, что во время четвёртого дня зимних испытаний Формулы-1 в Барселоне на трассе «Каталунья» Кубица, не находившийся на быстром круге, не был предупреждён о том, что к нему сзади на большой скорости приближается Хэмилтон. Между тем Льюис не ожидал, что «Уильямс» окажется на гоночной траектории в быстром повороте на третьем секторе. В итоге Хэмилтон лишь в последний момент отвернул в сторону, чтобы избежать столкновения.



Для Кубицы это первый день работы за рулём нового болида «Уильямса» под индексом FW42.

Хэмилтон чуть не врезался в Кубицу во время тестов