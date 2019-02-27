Сироткина подтвердили в качестве резервного гонщика «Рено»

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин в сезоне-2019 Формулы-1 вновь займёт должность резервного пилота команды «Рено». Основными задачами российского спортсмена в команде станут работа на базе коллектива, тесты на симуляторе, а также работа во время гоночных уик-эндов. В случае необходимости Сироткин сможет заменить на трассе любого из боевых пилотов «Рено».



«Я очень рад вновь присоединиться к дружному коллективу «Рено» и вернуться в Формулу-1. Мы хорошо знакомы с командой, я провёл весь 2017 год на её базе и в боксах. Мне будет интересно узнать, как далеко продвинулся «Рено» в разработке автомобиля за прошедший год – ведь в прошлом сезоне мы были соперниками, и я не мог видеть работу изнутри. Я рад присоединиться в качестве резервного пилота команды к Нико Хюлькенбергу, с которым мы уже сотрудничали ранее, и Даниэлю Риккардо, с кем мне ещё не приходилось работать в одних боксах. Уверен, нас ждёт интересный сезон, и желаю «Рено» бороться за самые высокие позиции», — приводит слова Сироткина пресс-слуба «СМП Рейсинг».

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