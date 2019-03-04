Кэри — об истекающих контрактах автодромов Ф-1: в этом нет ничего уникального

Глава Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что тот факт, что в этом году истекают контракты с пятью Гран-при, «не является чем-то уникальным». По его словам, серия сталкивается с такого рода проблемами каждый год.



Организаторы Гран-при Мексики не смогли договориться о продлении контракта, который истекает после 2019 года. Между тем четыре европейские гонки не имеют контракта на 2020 год — этапы Великобритании, Германии, Испании и Италии ведут переговоры о своём будущем.



«У нас есть контракты до 2019 года. И мы должны либо переподписать их, либо идти своим путём. В этом нет ничего уникального, чего бы не было в прошлом. В прошлом году у нас было несколько переподписаний, так же как и за год до этого. У каждого автодрома свои интересы. Это часть процесса по обновлению контрактов на 2020 год. Каждый год будут три-четыре автодрома, с которыми будут идти переговоры.

Мы думаем, что в календаре есть места, куда мы можем добавить новые гонки. В их числе не только новые рынки, но и традиционные, такие как Западная Европа», — цитирует Кэри Motorsport Week.