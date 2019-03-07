Сироткин не против перехода в Формулу-Е, если не будет возможностей в Формуле-1

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин заявил, что может перейти в Формулу-E, так как он остался под большим впечатлением от тестов новичков серии, в которых принимал участие.

«Да, честно говоря, мне действительно понравилась Формула-Е. Признаться, я никогда не был поклонником этой серии, но две недели работы там полностью изменили моё мнение в противоположную сторону. Я уезжал оттуда с огромными впечатлениями о том, насколько хорош электромобиль, насколько он интересен в управлении, насколько хорош в общем подходе к гонкам. Так что я был весьма впечатлён.



Потенциально приоритет для меня — Формула-1. Но если это не будет возможным, то Формула-Е является отличным чемпионатом и прекрасным местом для меня», — цитирует Сироткина Motorsport Week.