Леклер готов быть пилотом номером два, если его попросит «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что он готов к тому, что его напарнику Себастьяну Феттелю будет отдаваться командный приоритет при определённых обстоятельствах.



Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что Феттелю будет отдан приоритет, если во время гонок начала сезона будут возникать «неоднозначные» ситуации.

«Я полностью понимаю это решение. Как и в любой другой команде, в ситуации „50 на 50“ должен быть номер один и номер два. Но моя работа заключается в том, чтобы изменить эту ситуацию. Будет нелегко, мне нужно многому научиться, но я попробую.



Чтобы быть полностью честным, когда возникнет эта ситуация „50 на 50“, то скорее всего, они сообщат мне об этом во время гонки. Не знаю, есть ли какие-нибудь примеры. Посмотрим в первой гонке. Это всё для меня в новинку», — цитирует Леклера RaceFans.