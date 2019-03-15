ФИА продлила срок подачи заявок на тендер по поставкам стандартной КПП для Ф-1

7 марта стало известно, что в ФИА утвердили планы на проведение ряда технических тендеров, которые должны быть связаны с внедрением нового регламента. Детали обновлённого технического регламента, как ожидается, будут оглашены летом 2019 года. Одним из них должен стать тендер на поставки стандартизированных коробок передач.

Изначально предполагалось, что срок подачи заявок на тендер истекает 14 марта, однако в ФИА решили продлить сроки, и теперь последним днём подачи заявок станет 19 марта, сообщает Autosport. Это сделано для того, чтобы поощрить приход потенциальных поставщиков.

Пока же единственным поставщиком коробок передач, подтвердившим участие в тендере, является компания Xtrac. Напомним, что стандартизированные КПП могут начать использоваться в Формуле-1 уже с 2021 года.