Вольф: «Ферарри» покажет себя в Бахрейне, опасаться стоит и «Ред Булл»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что «Феррари» сможет показать свою силу во время Гран-при Бахрейна. В первой гонке сезона в Австралии пилоты «Феррари» не сумели попасть на пьедестал, заняв четвёртое и пятое места.

«Мы видели потенциал «Феррари» в Барселоне. Поэтому теперь ожидаем, что они покажут свою силу в Бахрейне.

Фантастика, что мы набрали максимум возможных очков в первой гонке. Но борьба только началась: «Феррари» приложит все усилия, чтобы реабилитироваться, а в Мельбурне мы также видели силу «Ред Булл», эта команда также может вклиниться в борьбу.

После тестов в Барселоне нам казалось, что «Мерседесу» придётся догонять «Феррари». Результаты в Мельбурне» не повлияли на нашу оценку ситуации», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.