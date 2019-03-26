Экклстоун обсудил с главами двух команд Ф-1 создание конкурирующей серии

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что руководители двух команд «Королевских гонок» обсудили с ним возможность создания аналогичной серии. По словам Экклстоуна, он говорил об этом с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом и главой «Рейсинг Пойнт» Лоуренсом Строллом.

«Не думаю, что когда-нибудь появится конкурирующая серия. Вряд ли все заинтересованные стороны договорятся. Нужно, чтобы все действовали вместе: команды, промоутеры и так далее.

Проблема таких инициатив заключается в том, что люди сидят и лишь говорят. Когда дело доходит до решений, начинаются сложности», — цитирует Экклстоуна RaceFans.

Сегодня, 26 марта, представители 10 команд Формулы-1 встретятся в Лондоне с руководством ФИА и Liberty Media, чтобы обсудить дальнейшие планы после 2020 года. Эксперты считают, что угроза создания конкурирующей серии может усилить влияние команд на переговорах.