Шумахер не хочет, чтобы мысли о тестах с «Феррари» отвлекали его от этапа Ф-2

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер прокомментировал предстоящий дебют в Формуле-1. Сегодня, 26 марта, стало известно, что Мик примет участие в тестах команд «Феррари» и «Альфа Ромео» в Бахрейне. Шумахер впервые сядет за руль современного болида Формулы-1.

«Конечно, я с нетерпением жду этого, хотел бы поблагодарить «Феррари» за предоставленную возможность. Уверен, что пилотирование болида станет огромным опытом для меня.

В то же время я стараюсь отложить мысли о тестах в одну сторону, так как я очень сосредоточен на первой гонке в Формуле-2. Хотелось бы на сто процентов сосредоточиться на соревнованиях, которые пройдут во время уик-энда», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Феррари».