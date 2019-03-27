Результаты «Ред Булл» будут важнейшим аргументом решения «Хонды» о будущем в Ф-1

Результаты команды «Ред Булл» станут важным фактором, который руководство «Хонды» будет учитывать, принимая решение о своих планах в Формуле-1 после 2020 года. В стартовавшем сезоне «Хонда» и «Ред Булл» сотрудничают в рамках подписанного на два года соглашения. В первом Гран-при сезона в Австралии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место.

«Этот год будет очень важен для «Хонды» в контексте планов в Формуле-1 после 2020 года. Нам нужно оценить общую ситуацию. Один из факторов — новые правила, которые будут действовать в 2021 году. Второй фактор — маркетинг в Формуле-1. И третий — результаты с «Ред Булл». Думать только о чём-то одном нельзя.

Когда «Хонда» приходит в какой-то вид спорта, нашей целью является победа», — приводит слова руководителя автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото AutoSport.