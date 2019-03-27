Зафнауэр: главная задача — выжать больше из пакета, использованного в Мельбурне

Руководитель команды «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.

«Нашей целью в Мельбурне было набрать очки. Рады, что начали сезон с девятым результатом. Стролл провёл отличную гонку и заслужил очки. Ему не повезло в квалификации, но он продолжил работать и добился своего в воскресенье. Пересу не повезло, он потерял позиции на старте, а затем застрял в трафике. В Мельбурне очень сложно обгонять.

В Мельбурне мы получили подтверждение, что каждая десятая секунды имеет значение. И в квалификации, и в самой гонке. В Бахрейне планируем использовать доработки, но главная задача — выжать больше из аэродинамического пакета, который мы впервые использовали в Мельбурне. В Бахрейне будет больше ясности.

Рассчитываю на яркую гонку. Будем использовать информацию, которую получили в Мельбурне, чтобы добиться более высокого результата в Бахрейне. Сейчас нам важно демонстрировать стабильные результаты и набирать очки», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба команды.