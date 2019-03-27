Майкл Маси останется гоночным директором на Гран-при Бахрейна

Майкл Маси продолжит исполнять функции гоночного директора Формулы-1 на Гран-при Бахрейна, сообщает RaceFans. Напомним, Маси заменил на Гран-при Австралии скоропостижно скончавшегося от лёгочной эмболии за сутки до старта сезона Формулы-1 Чарли Уайтинга.



Маси является директором австралийской гоночной серии V8 Supercars. Он один из постоянных стюардов ФИА — последний раз Майкл работал стюардом в Формуле-1 на прошлогоднем Гран-при Китая. Недавно Маси являлся одним из стюардов этапа Формулы-E в Гонконге.



Ранее в СМИ появилась информация, что Маси являлся основным кандидатом на замену Уайтингу, который планировал оставить пост после сезона-2019.

Пока ФИА не подтвердила, что будет продолжать сотрудничество с Маси в долгосрочной перспективе, соглашение рассчитано только на Гран-при Бахрейна.