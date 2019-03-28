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ФИА распределила обязанности Уайтинга на Гран-при Бахрейна

ФИА распределила обязанности Уайтинга на Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) решила распределить функции гоночного директора Чарли Уайтинга на Гран-при Бахрейна. Уайтинг скоропостижно скончался перед стартом сезона. Во время Гран-при Австралии его обязанности выполнял Майкл Маси.

Маси вновь будет выполнять функции гоночного директора в Бахрейне. Также он стал делегатом по безопасности ФИА. В то же время Маси не будет выполнять обязанности, связанные с объявлением начала гонки. Эта роль досталась Кристиану Бриллю — менеджеру по логистике Формулы-1.

Колин Хэйвуд, отвечающий за системы пункта управления гонкой, будет выполнять роль заместителя гоночного директора.

Руководство ФИА рассматривает возможность назначения нового лица на место Уайтинга. Ранее Чарли занимал все три позиции в течение долгого времени.

Майкл Маси останется гоночным директором на Гран-при Бахрейна
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