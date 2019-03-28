Расселлу во время Гран-при Австралии пришлось искать отражение светофора в окнах

Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл пожаловался на плохую видимость на старте Гран-при Австралии. По словам новичка Формулы-1, из-за высокого заднего антикрыла он увидел зелёный свет светофора лишь в отражении.

«На стартовой решётке я поднял голову и осознал, что не могу видеть светофор. Тогда я практически наложил в штаны. Я начал смотреть по сторонам и заметил, что мне виден светофор в отражении окон паддока.

Мне пришлось наклонить голову на 45 градусов. Старт гонки был отвратительным, я потратил на поиск светофора несколько секунд. Затем я осознал, что был уже пятый сигнал, а мои руки находились не там, где должны быть», — цитирует Расселла Motosport.

Отметим, что Расселл стартовал в Австралии с 19-й позиции.

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