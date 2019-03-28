Леклер: не разочарован тем, что в Австралии мы применили командную тактику

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не испытывал какого-либо негатива или разочарования из-за того, что в «Скудерии» применили командную тактику на Гран-при Австралии.

«Не испытывал разочарования. Да, была моя первая гонка, но не думаю, что команда что-то выиграла бы, финишируй я четвёртым, а Феттель — пятым, точно так же как она ничего не выиграла от того, что Себастьян стал четвёртым, а я пятым.

Команда получила такое же количество очков, так что можно понять, почему они не хотели рисковать и позволить нам бороться друг с другом. Это могло привести к тому, что мы бы не досчитались ещё каких-нибудь очков", — приводит слова монегаска Formula Spy.

Ранее видением ситуации поделился Себастьян Феттель.