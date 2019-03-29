Магнуссен сомневается в целесообразности введения ещё одной зоны DRS в Бахрейне

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что не видит необходимости вводить ещё одну зону DRS на трассе в Бахрейне. Напомним, что в этом году на Гран-при Бахрейна появилась третья зона DRS для обгона.

«Думаю, что трасса в Бахрейне итак подходила для обгонов. Поэтому, как по мне, появление новой зоны не было необходимостью. Думаю, что на других трассах они нужны больше.

Но если новая зона поможет мне, будет здорово. Если будет мешать, то потом скажу обратное. Надеюсь, что нововведение сделает трассу лучше и поможет проводить более интересные для болельщиков гонки.

Мне нравится трасса в Бахрейне, в ней есть всё, быстрые повороты, места, где нужно резко тормозить и зоны для обгона», — приводит слова Магнуссена RaceFans.