Оформление регламента-2021 Ф-1 по шасси могут специально отложить до декабря

Определение всех деталей технического регламента Формулы-1 на 2021 год, касающегося шасси, могут осознанно отложить до декабря 2019 года, сообщает Autosport. Согласно правилам, ФИА должна утвердить регламент за полтора года, то есть не позднее 30 июня 2019 года, однако владельцы Формулы-1 из Liberty Media обсуждают с федерацией, нельзя ли придержать финальное оформление правил. В Liberty Media полагают, что при слишком раннем одобрении нового регламента топ-команды получат преимущество, так как сумеют вложить больше ресурсов в подготовку болидов на 2021 год.



Более поздняя публикация правил поставит команды в более равные условия, так как никто не сможет начать серьёзную работу над шасси ранее декабря 2019 года, когда команды уже будут завершать создание болидов 2020 года и смогут выделить больше ресурсов на следующую машину. По данным Autosport, большинство команд поддерживает данное предложение. Однако Liberty и ФИА ещё предстоит удостовериться, что возможная задержка с оформлением правил не нарушит спортивный кодекс федерации.

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