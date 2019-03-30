В «Феррари» уверены в соглашении с Формулой-1 после 2020 года

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что в работе над изменениями в серии, запланированными на 2021 год, итальянская команда и руководство серии в ближайшем будущем придут к компромиссу. В команде уверены, что достигнут нужного соглашения.



«Мы хорошо работаем как с руководством ФИА, так и с Формулой-1. Есть ещё некоторые моменты, где мы расходимся во мнениях с руководством серии, но обсуждения продолжаются. Было бы хорошо, если бы мы пришли к компромиссу. Уверен, что мы сделаем это.



Мне нравится, как сейчас проходят обсуждения правил и как работает наше сотрудничество, так что, думаю, мы найдём верный баланс», — приводит слова Маттиа Бинотто Reuters.