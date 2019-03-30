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З.Браун остался доволен итогами встречи с Liberty Media по регламенту 2021 года

З.Браун остался доволен итогами встречи с Liberty Media по регламенту 2021 года
Авто / Формула-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал итоги встречи с руководством Формулы-1 относительно правил на сезон 2021 года.

«Чейз Кэри рассказал о том, что мы хотели услышать по техническому регламенту, управлению, ограничению расходов и распределению доходов. Это неудивительно, поскольку на протяжении последнего года Чейз активно консультировался со всеми участниками.

На встрече был сделан важный шаг в правильном направлении. Да, возможно, предложения не подходят на сто процентов никому, но нельзя найти решение, которое устроило бы все 10 команд. Если в новых условиях ни одна из команд не получит явного преимущества, то Чейз Кэри работает в верном направлении», — приводит слова зака Брауна официальный сайт ФИА.

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