З.Браун остался доволен итогами встречи с Liberty Media по регламенту 2021 года

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал итоги встречи с руководством Формулы-1 относительно правил на сезон 2021 года.



«Чейз Кэри рассказал о том, что мы хотели услышать по техническому регламенту, управлению, ограничению расходов и распределению доходов. Это неудивительно, поскольку на протяжении последнего года Чейз активно консультировался со всеми участниками.



На встрече был сделан важный шаг в правильном направлении. Да, возможно, предложения не подходят на сто процентов никому, но нельзя найти решение, которое устроило бы все 10 команд. Если в новых условиях ни одна из команд не получит явного преимущества, то Чейз Кэри работает в верном направлении», — приводит слова зака Брауна официальный сайт ФИА.