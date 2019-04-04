Марко анонсировал важные обновления болида «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко анонсировал два важных обновления болида RB15. По словам Марко, новинки будут подготовлены к Гран-при Китая и Гран-при Испании.

«Новой машины там не будет. У нас есть проблемы с аэродинамикой, с шасси. Но решить эту проблему за неделю нельзя. Первый пакет обновлений будет внедрён в Китае на следующей неделе. Только в Испании будут внесены необходимые уточнения в аэродинамику.

«Хонда» хорошо выполняет свою работу. Ничего не ломается, у нас нет поводов для критики. Мы сами допускаем ошибки. Болид должен давать более высокие результаты, есть проблемы со скоростью. Нам нужно приблизиться к «Мерседесу» и «Феррари», найти решение проблем», — цитирует Марко GPBlog.