«Ферарри» не придётся менять двигатель на болиде Леклера

Двигатель болида пилота «Феррари» Шарля Леклера будет готов к использованию к следующему Гран-при в Китае. Таким образом, «Ферарри» не придётся заменять двигатель на автомобиле Леклера, сообщает Sky Sport Italia.

Силовая установка подвела пилота итальянской команды во время Гран-при Бахрейна. Леклер лидировал, но в итоге упустил преимущество из-за сбоев в работе двигателя. В результате монегаск финишировал лишь третьим, пропустив вперёд пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

По данным источника, механики «Ферарри» считают, что проблема заключалась в повреждённом инжекторе цилиндра. К Гран-при Китая силовая установка будет отремонтирована. О причинах повреждения инжектора пока ничего не сообщается.