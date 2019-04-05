Расселл выступил за введение стандартных размеров кокпитов Формулы-1

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл надеется, что в будущем в Формуле-1 введут стандартные размеры кабин болидов. Этот вопрос актуален для Расселла, рост которого составляет 1,85 м. С нынешнего сезона в Формуле-1 действует новое правило, по которому к весу болида добавляются 80 кг, закладываемые на пилота, что сняло часть проблем для габаритных пилотов, однако им по-прежнему может быть тесно внутри автомобилей.

«Я всегда был довольно лёгким. Во время Рождества я обычно набирал 6 кг. Но не только из-за еды, но и из-за работы в зале.

Я абсолютно нормального размера, в нормальной форме. Мой рост составляет 185 см, в прошлом году я весил 66 кг, сейчас — 72-73 кг. Чувствую себя лучше, во мне больше энергии, да я и выгляжу лучше. Уверен, моя девушка бы подтвердила, что я выгляжу лучше. Формуле-1 были нужны такие правила.



Надеюсь, что в будущем в Формуле-1 введут стандартные размеры для кокпитов. Потому что сейчас легче бывает невысоким пилотам. В кокпите у них больше пространства. Инженеры ведь хотят придвинуть радиаторы и так далее, это нескончаемая история.

Я знаю, что в Формуле-2 и Формуле-3 используются стандартные размеры кокпитов, рассчитанные на пилотов ростом 192 см. Наверное, фанаты этого даже не замечают, но такие правила действительно оказывают влияние», — приводит слова Расселла RaceFans.