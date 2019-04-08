До старта нового сезона СМП РСКГ осталось менее двух недель

Открытие нового сезона Российской серии кольцевых гонок состоится на автодроме «Крепость Грозная» 20 и 21 апреля, напоминает пресс-служба чемпионата. Костяк заявок уже сформирован. В этом сезоне «Туринг» подтвердит свой статус премьер-класса СМП РСКГ: уже сейчас стартовать в нём изъявили желание 25 пилотов. Среди них — тройка призёров прошлого года. Кирилл Ладыгин стартует на обновленной LADA Vesta TCR, Алексей Дудукало держит марку автомобиля в секрете, ну а действующий чемпион Дмитрий Брагин выведет на старт новый для СМП РСКГ хэтчбек Hyundai i30 N. Напомним, на нём в прошлом году Габриэле Тарквини выиграл Кубок мира FIA WTCR.



Заметно оживился класс «Супер-продакшн»: ещё за месяц до первого этапа в списке заявок на полный сезон числилась дюжина пилотов. В зачёте S1600 (так теперь называется «Национальный») уже готовы к старту полтора десятка спортсменов. К участникам прошлого сезона, по которому мы помним и американца Томаса Джонсона, присоединится чемпион СМП РСКГ-2014 в классе «Туринг-Лайт» Борис Шульмейстер. А команда LADA Sport ROSNEFT планирует на разных этапах приглашать опытных автожурналистов – и уже в Грозном за рулём «Гранты» мы увидим Михаила Горбачёва. По проекту которого, к слову, и построен чеченский автодром.



На открытие сезона в Грозном приедут участники всех кузовных зачётов Российской серии кольцевых гонок. Кроме того в этом году формульная серия СМП «Формула-4» в статусе Кубка РАФ пройдёт совместно с СМП РСКГ на тех же семи автодромах. Правила идентичны тем, что приняты в кузовных классах: квалификация в пятницу и по гонке протяжённостью 20-25 минут в субботу и воскресенье.



«И организаторы, и участники СМП РСКГ с нетерпением ждут открытия нового сезона, ведь уже 20 апреля мы увидим плоды той работы, которую вели в межсезонье. Для всех нас особое удовольствие открывать новую страницу в истории Российской серии кольцевых гонок на чеченском автодроме — именно здесь полгода назад мы узнали имена новых чемпионов, и здесь же начнётся новая борьба за титулы лучших пилотов страны. Я благодарю главу Чеченской Республики Р.А. Кадырова и руководителя Федерации автоспорта Чечни М.И. Ахмадова за тёплый приём, который мы каждый раз ощущаем на великолепном автодроме «Крепость Грозная», — отметил руководитель серии Олег Петриков.