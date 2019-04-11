Экклстоун прогнозирует бурный рост Формулы-Е, который может навредить Формуле-1

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что в будущем «Королевские гонки» столкнутся с серьёзной конкуренцией со стороны Формулы-Е.

«Формула-Е — другой вид зрелища, но эта серия будет становиться всё более крупной и значимой. Уже сейчас это заметно. И из-за этого пострадает Формула-1.

Если бы 50 лет назад мог выбирать между Формулой-1 и Формулой-Е, то что бы я выбрал? Моё сердце всегда принадлежало Формуле-1.

Но, если честно, я бы немного опасался из-за увеличивающейся конкуренции со стороны Формулы-Е. Если же говорить только о бизнесе, то выбор пал бы Формуле-Е. У этой серии огромный потенциал развития и коммерческой экспансии, он гораздо больше, чем у Формулы-1», — цитирует Экклстоуна Reuters.