«Рено» подготовил новый генератор MGU-K после серии проблем с надёжностью

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что к Гран-при Китая французы подготовили обновлённые генераторы MGU-K, из-за которых в Австралии сошёл Карлос Сайнс из «Макларена», а в Бахрейне — Даниэль Риккардо. Сам Хюлькенберг досрочно завершил гонку в Сахире из-за другой проблемы с двигателем.



«Мы поработали над надёжностью, чтобы справиться с ситуацией. Досадно, что мы потеряли отличный результат, но это уже осталось позади. В моём случае был отказ силовой установки. У нас была проблема, так что в Китае я получу второй по счёту двигатель. Очевидно, что с начала сезона были различные проблемы с MGU-K. Здесь у всех двигателей „Рено“ будет перепроектированный генератор, насчёт которого мы очень уверены, что он решит все ранее увиденные проблемы. Но, конечно, ведётся и дальнейшая работа по улучшению», — приводит слова Хюлькенберга RaceFans.



Каждый пилот по ходу сезона может использовать без штрафов только два генератора MGU-K, причём Сайнс использовал второй генератор уже в Бахрейне.

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