«Хонда» отправит старый двигатель Квята на исследование в Японию

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе прокомментировал вынужденную замену двигателя на болиде «Торо Россо» Даниила Квята между двумя пятничными тренировками Гран-при Китая в Шанхае.



«Непростой первый день в Китае, ведь мы обнаружили необычные данные в телеметрии с машины Даниила и решили заменить силовую установку перед второй практикой. Это неизбежно означало, что Даниил не смог выехать в начале сессии, но надо отдать должное команде, которая выпустила его обратно на трассу на последние 45 минут. Теперь мы отправим прежний силовой блок на нашу базу в Сакуре для дальнейшего исследования. Также мы проанализируем данные здесь, на трассе», — приводит слова Танабе пресс-служба «Торо Россо».

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