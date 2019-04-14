Квят: думаю, стюарды осознали чрезмерность наказания

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что обсудил ситуацию, возникшую во время Гран-при Китая, со стюардами. Во время гонки в шестом повороте Квят соприкоснулся колёсами с болидом Карлоса Сайнса-младшего, после чего машина россиянина отскочила в сторону Ландо Норриса. Британец подскочил на переднем левом колесе «Торо Россо». Стюарды по итогам инцидента присудили Квяту штраф в виде проезда по пит-лейну.

«Я думаю, что там произошла нормальная ситуация. Одна машина выезжала с обочины, а другая оказалась зажатой между несколькими болидами. Уверен, я оставлял место для ещё одного болида. В итоге произошла цепная реакция, поэтому я не понимаю, почему этот инцидент мог привести к штрафу.

Я думаю, что мы со стюардами пришли ко взаимопонимаю, хотя и не согласились по ряду пунктов. Обсуждение ситуации было довольно длительным. Думаю, что они осознали чрезмерность этого наказания. У меня появилось такое впечатление от беседы.

Не хотелось бы вдаваться в подробности нашей беседы, потому что она проходила за закрытыми дверями. Думаю, что все хотят, чтобы мы отнеслись уважительно к этому», — цитирует Квята Autosport.

Видео столкновения Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая