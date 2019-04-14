Кубица пожаловался на постоянные проблемы в гоночном режиме

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что ему не удаётся избавиться от проблем во время гонок. Во всех трёх Гран-при нового сезона польский гонщик занимал последние места.

«Во время гонок моя скорость всегда была хорошей. На этом болиде я впервые провёл гонку в Австралии. Но мне никак не удаётся набрать нужную скорость. Чувствую себя совсем не так, как раньше.

У меня нет сцепления с трассой. Думаю, я сумел кое-что показать в квалификации, так как шины обеспечивали более высокий уровень сцепления. Но я не могу делать то, что удаётся ребятам впереди меня, включая Джорджа Расселла, что очень странно.

Я действительно пробовал всё возможное. Но когда нет сцепления, не поможет никакая магия. Такое ощущение, что как только сцепление становится ниже, ну, или даже просто падает температура шин и возникают сложности со сцеплением, то я просто не могу управлять машиной.

Я не говорю, что причина заключается в болиде. Но нам нужно понять, что происходит», — приводит слова Кубицы Motorsport.