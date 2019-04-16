З. Браун уверен, что у «Макларена» появится команда в «Индикар» в ближайшие годы

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда планирует провести полноценный сезон в «Индикаре» уже в 2020 или 2021 году.

«Мы — большие фанаты этой серии. В «Индикаре» отличные команды, трассы и пилоты. «Макларен» хотел бы принимать участие в такой серии.

Мы сосредоточены на Формуле-1, у нас появились отличные специалисты, которые будут лидерами в серии. В то же время наши инвестиции в оборудование и участие в «Инди-500» показывают, что мы делаем шаги в сторону «Индикара». Нет никаких сомнений, что акционеры «Макларена» захотят, чтобы команда была и в «Индикаре».

Сейчас вопрос не в том, появимся ли мы в этой серии, а вопрос в том, когда это произойдёт. Если мы хотим войти в «Индикар» с 2020 года, то решение нужно принять летом. Иначе будем ориентироваться на 2021 год», — приводит слова Брауна Motorsport.