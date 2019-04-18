Ферстаппен рассчитывает, что с середины сезона «Ред Булл» начнёт побеждать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что надеется на победы начиная с середины текущего сезона. По его мнению, «Ред Булл» сможет конкурировать с «Мерседесом» и «Феррари» после того, как немного улучшит болид.

«Надеюсь, с середины сезона мы сможем конкурировать и на тех трассах, на которых есть длинные прямые. Сейчас мы проигрываем конкурентам на прямых, это факт. Особенно это касается «Феррари». Они в текущем сезоне сумели найти что-то новое, но пока не знаю, что именно. Они сделали домашнюю работу, теперь нам нужно приблизиться к ним в плане шасси и двигателя.

В целом мы можем быть удовлетворены началом сезона. Думаю, никто не ожидал, что мы начнём вести борьбу за победы с самого начала. Это нереалистично. Требуется время, чтобы адаптироваться к новому двигателю.

Пока я очень доволен работой «Хонды», силовая установка надёжна. Понятно, что мощность всегда может быть больше, но мы знали возможности двигателя. «Хонда» постоянно ведёт над ним работу», — цитирует Ферстаппена Motorsport.