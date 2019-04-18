Райкконен: «Альфа Ромео» может добиться большего, если улучшит квалификацию

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен считает, что команда может добиться более высоких результатов в нынешнем сезоне. В трёх первых гонках финский гонщик набрал 12 очков. Пилот «Альфа Ромео» попадал в очковую зону в каждом Гран-при.

«В целом я считаю, что в гонках мы были хороши, но начинали мы с далёкими показателями от нашей скорости. Нам нужно улучшить результаты в квалификациях и вообще во время уик-эндов. Важно сделать так, чтобы во время практик мы всё подготовили. Я думаю, что мы можем добиться большего, у нас хорошая скорость. Но во время гонки нам приходится догонять, потому что мы начинаем позади конкурентов.

Всегда хочется большего. Но мы имеем то, что имеем. Нужно постараться максимизировать результаты», — цитирует Райкконена Motorsport.