Петров: у Шварцмана есть всё для борьбы за высшую ступеньку пьедестала

Пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров присутствовал на тестах Формулы-3 в роли тренера Роберта Шварцмана. По окончании испытаний Петров рассказал о своей работе и прокомментировал лучшее время Шварцмана во второй и финальный день испытаний.



«Мы в SMP Racing накануне внимательно продумали программу нашей с Робертом работы. Как и в чём я конкретно помогал Роберту, пусть лучше останется у него в голове. Соперников у Роберта много. 16-17 машин находятся в одной секунде, поэтому ни одну команду нельзя исключать. Есть сильные команды, такие как Hitech Grand Prix, HWA RACELAB, ART Grand Prix. Не стоит забывать и про напарников Роберта в самой команде Prema. Поэтому расслабляться нельзя.



Многое будет зависеть от команды, но я уверен, что они смогут подготовиться достойно. Ещё очень многое будет зависеть от погоды. Сейчас мы тестировались по низкой температуре, когда было не слишком жарко, а сезон пройдет в разгар летней жары. Больше тестов для подготовки у нас не будет. Поэтому с первой же гонки нам надо показывать результат. Все необходимое для этого было сделано, тесты пройдены отлично. Теперь всё зависит от работы в сезоне в целом. Поэтому надеюсь, что Роберт сможет бороться за высшую ступеньку пьедестала. У Роберта есть всё для этого», — заявил Петров в интервью «Чемпионату».

Шварцман: полностью готов к первому этапу чемпионата