Хорнер отрицает подозрения в нелегальности топлива «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг информацию о том, что он считает топливо команды «Феррари» несоответствующим регламенту. Некоторые журналисты предположили, что когда Хорнер говорил о странном запахе топлива из боксов «Феррари», то помимо прочего намекал на его возможную нелегальность.



«Подозрительное», вероятно, не совсем правильное слово. «Феррари» проделали отличную работу, поскольку в этом году они стали очень быстры на прямых. И да, очевидно, что топливо стало частью этой работы. С нашей стороны ExxonMobile тоже видит хорошие результаты, и они усердно работают в партнёрстве с «Хондой». Это особая сфера интересов, поскольку она мало ограничена и позволяет получить производительность», — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport.



Стоит отметить, что ранее представители Shell заявили, что их продукция обеспечила 21% прироста производительности двигателей «Феррари» в 2018 году.

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