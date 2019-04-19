В «Уильямсе» опровергли переговоры с Мазепиным-старшим о продаже команды

Руководство «Уильямса» отрицает слухи о продаже команды компании «Уралкалий», основным владельцем которой является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец пилота Никиты Мазепина, выступающего в Формуле-2.

«Уильямс» решительно отвергает наличие каких-либо дискуссий с Мазепиным по вопросу инвестиций или приобретения доли акций», — приводит слова официального сообщения команды российская редакция Motorsport.

Слухи о возможной продаже «Уильямс» Мазепину-старшему появились после Гран-при Китая. Сообщалось, что первый этап переговоров состоялся как раз на этапе чемпионата Ф-1 в Шанхае.

Летом 2018 года «Уралкалий» уже участвовал в торгах, намереваясь приобрести команду «Форс Индия». Торги проходили после того, как компания была передана во внешнее управление. Тогда заявку Мазепина отклонили, а команду приобрели структуры, связанные с Лоуренсом Строллом, отцом пилота Формулы-1 Лэнса Стролла.