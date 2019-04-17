Дожили: великую команду Ф-1 может купить русский олигарх. Для сына

Итальянское подразделение портала Motorsport, славящееся громкими инсайдами, выпустило очередной. В дни Гран-при Китая Формулы-1 российский бизнесмен Дмитрий Мазепин начал переговоры с «Уильямсом» (третьей по числу побед командой в истории Формулы-1) насчёт приобретения акций. Такие переговоры – логичный шаг для всех сторон, и нет сомнений, что Мазепин мог бы вложиться в «Уильямс». Но готов ли сам «Уильямс»?

Кто такие Дмитрий и Никита Мазепины

Дмитрий Мазепин — российский миллиардер белорусского происхождения, являющийся руководителем и крупным акционером компании «Уралкалий» и председателем совета директоров «Уралхима». Сын Дмитрия Никита уже несколько лет входит в число самых перспективных российских гонщиков, а солидная финансовая поддержка отца способна обеспечить решающий шаг — в кресло боевого пилота Формулы-1. Никита хорошо смотрелся в картинге, с переменным успехом выступал в европейской Формуле-3, но зато на удивление здорово проявил себя в дебютном сезоне серии GP3, где стал вице-чемпионом, одержав четыре победы. В 2019 году Мазепин перешёл в Формулу-2 в сильную команду «АРТ». На старте сезона в Бахрейне очков не набрал из-за проблем с шинами.



Мазепин-младший на протяжении нескольких лет сотрудничал с командой Формулы-1 «Форс Индия», а на носу болида виднелся небольшой логотип «Уралхима». Когда в 2018 году индийская команда оказалась на грани финансового краха, то Мазепин заявил о готовности выкупить гоночный коллектив. Однако внешние управляющие отдали предпочтение другому «гоночному папе» — Лоуренсу Строллу. Российский бизнесмен не без оснований посчитал, что управляющие действовали некорректно, и даже обратился в суд, однако крайне сомнительно, что сделку переиграют. Так что отношения семьи Мазепиных с командой из Сильверстоуна подошли к концу.

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Зачем Мазепиным «Уильямс»

Ещё в конце 2018 года пошли слухи, что Мазепин может переключиться с «Форс Индия» на «Уильямс». Это ещё один клиент «Мерседеса» и ещё одна команда, у которой не всё слава богу с финансами и могут появиться вакантные места гонщиков.

Да, сейчас «Уильямс» оказался на спортивном дне, являясь безоговорочно худшей командой пелотона. Но при достаточном финансировании и верных перестановках в руководстве это можно изменить — не к 2020 году, так к 2021-му, когда в Формуле-1 изменят технический регламент и ограничат расходы команд. К слову, грядущий лимит расходов — ещё один аргумент для Мазепина вложиться в «Уильямс»: в 2020-х владение командой Ф-1 наконец-то может превратиться в прибыльный бизнес, а не быть только средством превращения миллиардеров в миллионеров и эффективным рекламным инструментом для автоконцернов и других глобальных корпораций.

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Ну и да, самое главное и очевидное. Конечно же, если Мазепин войдёт в состав акционеров «Уильямса» или вовсе выкупит команду, то в 2020-м или, скорее, 2021 году Никита станет боевым пилотом. Таким образом, повторится история «Рейсинг Пойнт», которую для сына купил Стролл. Кстати, Мазепин-старший и прежде шёл по стопам Лоуренса: канадец в своё время приобрёл и вывел на новый уровень команду младших серий «Према», а россиянин сделал аналогичное с «Хайтеком».



Итак, при покупке «Уильямса» Мазепин решает вопрос с продвижением сына в Формулу-1 и получает потенциально прибыльный бизнес. Да и вообще, знаете ли, у владельца команды Ф-1 автоматом появляется немало новых полезных знакомств…

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Зачем «Уильямсу» Мазепины

Говорят, год назад вложиться в «Уильямс» желал Стролл, но получил от гордой британской команды от ворот поворот. Но не исключено, что спустя год «Уильямс» окажется более сговорчивым. Надежды на прогресс в 2018-м превратились в пшик, технический гуру Падди Лоу фактически покинул команду, новый титульный спонсор Rokit явно не чета «Мартини», а в 2020-м уже не придётся рассчитывать на финансовую компенсацию от Стролла за разрыв контракта.



Да, можно тешить себя мыслями о скором лимите на бюджетов, но, во-первых, он ещё не утверждён, во-вторых, поначалу составит куда больше нынешних затрат «Уильямса», а в-третьих, и до итоговых 135 млн долларов (без учёта трат на двигатели и зарплат пилотов) бедная команда запросто может не дотянуться. А значит, запросто продолжит влачить жалкое существование в конце пелотона. Не пора ли подумать о внешнем инвесторе?

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У нас нет никаких инсайдов, но все предыдущие заявления Клэр Уильямс позволяют предположить: она до последнего будет отказываться от полной продажи команды отца. «Уильямс» — это вообще про традиции: семейное руководство, отказ от использования узлов топ-команд и так далее. Так что, вероятно, Клэр готова обсуждать продажу Мазепину доли в команде. Естественно, с обязательством сделать Никиту боевым гонщиком.



А вот насколько Мазепин-старший сможет влиять на управление командой, вопрос. Впрочем, возможно, после двух мощных провалов Клэр уже внутренне готова отойти от руководства и вместе с Мазепиным найти эффективного руководителя. Такого, каким стал Фредерик Вассёр в «Заубере», сменивший Монишу Кальтенборн и очень быстро наведший порядок. Хороший пример для легендарного, но влачащего жалкое существование «Уильямса». Посмотрим, однако, готова ли семья Уильямс пойти на столь радикальные перемены ради будущего команды.