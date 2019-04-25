Ньюи рассказал, что «Ред Булл» нарочно критиковал «Рено» и пожалел об этом

Глава конструкторского департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи признал, что руководство команды пыталось оказать давление на «Рено» с помощью публичной критики французской команды.

«Взаимоотношения «Ред Булл» и «Рено» были долгим браком, который привёл к разводу. Мы начали критиковать двигатель в СМИ.

Мы старались оказать давление, чтобы «Рено» больше вкладывал в разработку или прекратил это сотрудничество. Это лишь осложнило наши взаимоотношения, отравило их. Разлом произошёл после того, как «Рено» сменил руководство. После этого изменилось отношение. Последний, даже два последних года напоминали разбившийся брак», — приводит слова Ньюи Motorsport-Total.

В настоящее время «Ред Булл» сотрудничает с японской компанией «Хонда», которая поставляет силовые установки.