Квят — о новом моторе «Хонды»: вряд ли мы полетим, нам не 200 «лошадей» добавят

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал предстоящий дебют обновлённой силовой установки «Хонды» на Гран-при Азербайджана.



«В этом мире нет никаких гарантий. Но вообще, мы надеемся на то, что новый мотор даст прибавку в мощности и эффективности. Более детально мы поймём завтра. Сейчас я не готов рассказать детали просто потому, что сначала надо проверить всё на трассе. Что касается первого двигателя, то мы продолжаем проверки и скоро поймём, можно ли дальше его использовать. Надо оставаться в реальности и понимать, что вряд ли мы вдруг полетим. Это же не 200 «лошадей» нам добавят.



Ни на одной трассе гонщик не откажется от дополнительной мощности. Я же правильно понимаю, что здесь самая длинная прямая в Формуле, да? Видите, я даже не знал об этом. Помимо лошадиных сил хочется чувствовать поддержку машины на торможениях. В Азербайджане это важно», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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Также у россиянина поинтересовались, есть ли какой-то способ избегать инцидентов на первом круге в Баку: «Вы же любите аварии, да? (Смеётся.) На самом деле в Баку надо избегать аварий не только на первом круге, но и вообще. В 2016 году гонка была предсказуемой, а вот в 2017-м и в прошлом году машина безопасности может изменить вообще всё. На городских трассах часто случаются сюрпризы».