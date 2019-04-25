Гасли: поняли, в чём проблема с темпом, в Баку должны добиться прогресса

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли подчеркнул, что в команде поняли причину его низких результатов, в связи с чем он рассчитывает на хороший прогресс в Баку.



«Я думаю, что мы смогли найти кое-что хорошее после Гран-при Китая, так что в Баку скорость должна быть выше. Думаю, что итоговый результат в Китае — шестая позиция и лучший круг — это хороший фундамент для прогресса. Мы более или менее поняли, в чём именно проблема с темпом, так что в Баку мы надеемся на лучший результат.



Я знаю, что мне нужно изменить в своём стиле, чтобы лучше адаптироваться к болиду, так что в Азербайджане должен быть хороший прогресс», — приводит слова Пьера Гасли Crash.



После трёх этапов сезона 2019 года Пьер Гасли занимает шестую строчку в общем зачёте, имея в своём активе 13 очков. Его напарник Макс Ферстаппен занимает третью позицию, набрав 39 баллов.

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