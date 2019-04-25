Квят признал, что очень похож на вратаря «Краснодара»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым признал, что он похож внешне на вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, а вот с тем, что у него есть внешнее сходство с его напарником Александром Албоном, не согласился.



— Мы похожи с Албоном внешне? Да ладно! Серьёзно? Первый раз слышу (смеётся).



В этот момент мимо проходил Албон. Даниил обратился к нему:



— Алекс, тут говорят, что мы с тобой очень похожи.

— Кто сказал?

— Российский журналист.

— Похожий стиль пилотирования или похожи внешнее ?

— Внешне. Это честь для тебя — быть похожим на меня, не так ли?

— Нет, это как раз большое разочарование, потому что я намного симпатичнее тебя.



После того как Квяту показали фотографию российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, он согласился с тем, что внешнее сходство присутствует.



«Да, действительно, что-то есть!» — согласился Квят.

«Я намного симпатичнее тебя!» Квят и Албон не хотят быть похожими Интервью с Даниилом Квятом — о ненужном «Инстаграме», двойнике из «Краснодара» и разговоре с судьями в Шанхае.