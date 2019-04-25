Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым признал, что он похож внешне на вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, а вот с тем, что у него есть внешнее сходство с его напарником Александром Албоном, не согласился.
— Мы похожи с Албоном внешне? Да ладно! Серьёзно? Первый раз слышу (смеётся).
В этот момент мимо проходил Албон. Даниил обратился к нему:
— Алекс, тут говорят, что мы с тобой очень похожи.
— Кто сказал?
— Российский журналист.
— Похожий стиль пилотирования или похожи внешнее ?
— Внешне. Это честь для тебя — быть похожим на меня, не так ли?
— Нет, это как раз большое разочарование, потому что я намного симпатичнее тебя.
После того как Квяту показали фотографию российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, он согласился с тем, что внешнее сходство присутствует.
«Да, действительно, что-то есть!» — согласился Квят.
Фото: Getty Images/fckrasnodar.ru
Квят признал, что очень похож на вратаря «Краснодара»