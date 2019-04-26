Фуоко примет участие в тестах «Феррари» в Барселоне

Итальянский гонщик Антонио Фуоко примет участие в тестах «Феррари», которые пройдут в Барселоне 14 и 15 мая, сообщает GPBlog.

По данным источника, Фуоко с большой долей вероятности будет работать на болиде Шарля Леклера. Также в тестах могут принять участие пилоты «Феррари» по работе на симуляторе Паскаль Верляйн и Брэндон Хартли.

Фуоко в течение двух последних сезонов выиграл три гонки Формулы-2. Также в последние годы он регулярно работает на симуляторе «Феррари».

Напомним, что во время тестов в Бахрейне «Феррари» привлекла к работе пилота гоночной академии Мика Шумахера, сына легендарного Михаэля Шумахера. Мик впервые оказался за рулём современного болида Формулы-1. Шумахер один день работал за рулём машины «Феррари», а второй — «Альфа Ромео».