Вторая тренировка Гран-при Азербайджана остановлена после аварии Квята

В эти минуты на городской трассе в Баку проходит вторая тренировка Гран-при Азербайджана. Сессия была прервана менее чем за полчаса до окончания. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят разбил болид. Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть его машины занесло, она задела отбойник задним колесом, а затем передним. В результате повреждёнными с левой стороны оказались передняя и задняя подвески.

Стоит отметить, что Квят пропустил первую часть тренировки из-за проблем с рулевым управлением. Несмотря на это, до аварии россиянин показал шестой результат, став быстрейшим из представителей команд-середняков.

Фото инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, что сегодня, 26 апреля, Квят отмечает свой 25-й день рождения.