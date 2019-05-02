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Хорнер: в «Хонде» полностью сосредоточены на «Ред Булл» и «Торо Россо»

Хорнер: в «Хонде» полностью сосредоточены на «Ред Булл» и «Торо Россо»
Авто / Формула-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о плюсах работы с «Хондой» в сравнении с временами сотрудничества с «Рено».

«Огромный плюс в работе с «Хондой» заключается в том, что они полностью сосредоточены на «Ред Булл» и «Торо Россо», в то время как у «Рено» есть собственная заводская команда и собственный поставщик топлива и масел, так что мы были вынуждены ждать запуска их двигателей. В 2018 году нам повезло, потому что их последняя спецификация двигателя работала с нашим эксклюзивным поставщиком топлива. У заводской команды не было этого двигателя.

Сейчас всё иначе. ExxonMobile вынуждены предлагать много вариантов продукции, потому что чувствуют давление. И это здорово. У нас трёхстороннее сотрудничество, в котором все вносят свой вклад. Это отлично», — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.

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