Хорнер: в «Хонде» полностью сосредоточены на «Ред Булл» и «Торо Россо»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о плюсах работы с «Хондой» в сравнении с временами сотрудничества с «Рено».



«Огромный плюс в работе с «Хондой» заключается в том, что они полностью сосредоточены на «Ред Булл» и «Торо Россо», в то время как у «Рено» есть собственная заводская команда и собственный поставщик топлива и масел, так что мы были вынуждены ждать запуска их двигателей. В 2018 году нам повезло, потому что их последняя спецификация двигателя работала с нашим эксклюзивным поставщиком топлива. У заводской команды не было этого двигателя.



Сейчас всё иначе. ExxonMobile вынуждены предлагать много вариантов продукции, потому что чувствуют давление. И это здорово. У нас трёхстороннее сотрудничество, в котором все вносят свой вклад. Это отлично», — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.